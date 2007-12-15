Міжнародний форум «Санкт-Петербурзькі українці» починається в понеділок

З 17 по 23 грудня в Санкт-Петербурзі пройде Міжнародний форум "Санкт-Петербурзькі українці", в роботі якого приймет участь делегація Полтавської області на чолі із заступником голови облдержадміністрації Надією МЯКУШКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Полтавської ОГА, форум проводитиметься за сприяння міської громадської організації «Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербурга" і підтримці Законодавчих зборів Санкт-Петербурга, Комітету зовнішніх зв`язків Санкт-Петербурга, Генерального консульства України в цьому російському місті.

Форум проводиться в рамках заходів, присвячених 110-м роковинам створення Українського об`єднання ім. Т.Г.Шевченка в Санкт-Петербурзі і 10-х роковинах міської громадської організації «Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербурга».

Учасники форуму відвідають виставку художніх робіт і книг петербурзьких українців у виставковому залі Бібліотеки національних літератур, візьмуть участь в роботі круглого столу на тему «Стратегічний шлях прискореного розвитку і економічного співробітництва між підприємцями і бізнесменами Санкт-Петербурга і України через промисловий і аграрний сектори економіки».