Міліція затримала вчорашнього ”підривника”

Вчора близько 21.00 у Києві по спецлінії “02” до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що у залізничному вокзалі “Київ-Пасажирський” закладено вибухівку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, під час проведення обстеження було евакуйовано близько 5,5 тис. пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліцією затримано 18-річного жителя Полтавської області, без постійного місця роботи, який зробив згадане безпідставне повідомлення. Перевіряється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.