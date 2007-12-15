Міліція затримала вчорашнього ”підривника”
13:04, 15 грудня 2007Суспільство
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"Київ-Пасажирський" укотре вцілів
Вчора близько 21.00 у Києві по спецлінії “02” до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що у залізничному вокзалі “Київ-Пасажирський” закладено вибухівку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, під час проведення обстеження було евакуйовано близько 5,5 тис. пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліцією затримано 18-річного жителя Полтавської області, без постійного місця роботи, який зробив згадане безпідставне повідомлення. Перевіряється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.
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