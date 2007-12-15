Звягільський: Якщо шахту Засядька закрити, метан збереться в центрі Донецька

У разі припинення всіх робіт і закриття шахти імені Засядька через рік-два метан у вибухонебезпечній концентрації збереться під Донецьком, застерігає голова ради орендарів шахти імені Засядька, народний депутат Юхим Звягільський. «Виявиться, що пів-Донецька - весь Київський район - просто сидить на бомбі», - повідомив він в ексклюзивному інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня».

«Ми ввімкненими вентиляторами й веденням гірничих робіт гарантуємо безпеку не тільки під землею, - пояснив він. - Якщо закрити шахту, ми, можна сказати, одержимо другий Чорнобиль». Звягільський відзначив, що існують спеціальні розрахунки профільних інститутів, які підтверджують його побоювання.

Метан у вибухонебезпечній концентрації обов’язково збереться і на поверхні, впевнений Звягільський. «Це буде в підвалах будинків, і не десь на околицях, а тут, у центрі міста. «Донецьк-Сіті» знаєте? Він стоїть просто на виході нашого піщанику», - нагадав депутат.

Звягільський підкреслив, що немає проблеми шахти імені Засядька, є проблема вугільної промисловості: «Через нас пройшли всі прилади безпеки, які використовуються сьогодні в цій галузі. Сьогодні, по суті, наша шахта є науково-виробничим об’єднанням. Будь-яка небезпека, що існує у гірничодобувній діяльності, у нас присутня. Але зусиль однієї шахти вочевидь недостатньо. Цей випадок показав: тут має працювати академічна наука, а за нею вже піде галузева».

Він також повідомив, що для забезпечення безпеки дотації потрібні не стільки шахті, скільки галузевим інститутам і академічній науці: «Розслідування причин аварії показало, що в галузі недостатньо кваліфікованих експертів. Що далі буде з наукою - невідомо. От сюди б направити вкладення».

Юхим Звягільський наголосив, що підтримує рішення про закриття аварійного пласта шахти: «Ми добре усвідомлюємо таку потребу, адже не можна більше посилати людей під землю, не гарантуючи їхньої безпеки».

При цьому він відзначив, що є інші пласти, які не викликають побоювань, тому підприємство працюватиме далі: «Такий флагман, як шахта імені Засядька, житиме і забезпечуватиме енергетичну незалежність України».