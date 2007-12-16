До Нового року у Кременчуку винищать бродячих собак
"Справа честі..."
До Нового року влада Кременчука (Полтавської обл.) планує винищити бродячих собак.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів в.о. голови міської ради Володимир ОНИЩЕНКО.
"Справа честі прибрати бродячих собак з міста. У нас попереду свята, канікули у дітей. Собак бути не повинно!" - сказав чиновник.
Начальник Управління житлово-комунального господарства міста Віктор ШКУРАТ заявив, що в Кременчуку для боротьби з бродячими собаками створено три спеціальні бригади, які забезпечені всім необхідним устаткуванням і транспортом.
За даними головного санітарного лікаря Кременчука Віктора АКІМОВА, за тиждень в місті собаками покусано 12 людей, із них 4 - бродячими. «Минулого тижня кількість нападів бродячих собак на людей була вдвічі меншою», - зазначив медик.