Ющенко критикує уряд Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує уряд Віктора ЯНУКОВИЧА за відсутність реформ і непродумані кроки в економіці.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «5-му каналу» в неділю.

Він вважає прорахункм нинішнього уряду те, що «колеги з уряду вирішили, що можна на попередньому багажу, на попередній економічній моделі жити 365 днів». За його словами, це призвело до кризи в багатьох сферах, в тому числі ЖКГ, в аграрному секторі, тощо.

Він також розкритикував існування подвійних цін – на внутрішньому ринку і на зовнішньому, зокрема, на зерно; спроби уряду вдаватись до адміністрування, тощо. Також він назвав «політикою корупції» наміри зробити «соціальний хліб» і звичайний.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці і роботу уряду В.ЯНУКОВИЧА в енергетичній сфері. «Колосальна проблема: два роки ми не маємо адекватних змін на цьому ринку, в тому числі і в ціні», - зауважив він. «Політиканство заколисало прагматичну, економічну реформу в цьому питанні», - зауважив Президент, наголосивши, що уряд пішов шляхом виділення 6 мільярдів субсидії на газ для населення, тим самим надав субсидії заможним людям.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що в наступному році необхідно провести багато реформ, в тому числі це стосується освіти, охорони здоров’я, судової системи, правоохоронних органів та інших сфер. Щодо останнього, критикуючи ситуацію на дорогах, Глава держави пообіцяв оголосити рішучу боротьбу з безладом на дорогах, внести на розгляд парламенту пакет законопроектів щодо суттєвого збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Також він знову висловив думку щодо необхідності реформування системи розподілу коштів між місцевими та центральним бюджетом в бік збільшення місцевих бюджетів. Він підкреслив, що існуюча модель в проекті бюджету на 2008 році ні ким не буде підтримана, і в першу чергу Президентом.

В.ЮЩЕНКО також повторив свою тезу щодо необхідності ухвалення нової редакції Конституції, а також необхідності скасування депутатської недоторканості.