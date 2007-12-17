Кінах: Україна в 2007 році не стане членом СОТ

Україна в 2007 році не зможе вступити Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр економіки Анатолій КІНАХ.

Він зазначив, що рішення про прийняття України до СОТ не внесено до порядку денного засідання Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 19-20 грудня.

Міністр зазначив, що Україна на сьогоднішній день практично підготувала всю базу, необхідну для вступ до цієї організації, але залишається невирішеним питання експортних мит, ініційоване Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня представники України проводили консультації в Женеві, під час яких мала бути визначена дата проведення засідання Робочої групи.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю "5 каналу", яке транслювалося 16 грудня, сказав, що Україна може вступити до СОТ вже 20 грудня. За його словами, Україна вже впритул наблизилася до членства у СОТ, уклала всі необхідні домовленості.

Довідка УНІАН. Європейський союз висунув останню вимогу щодо вступу України до СОТ. Для того щоб стати 152-м членом цієї організації, Києву необхідно виконати вимогу щодо перегляду регуляції з експортного мита.