Спалах пташиного грипу виявили у Німеччині

Спалах пташиного грипу H5N1 виявлено у Німеччині, у домогосподарстві у Landkreis Oberhavel неподалік Берліна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, Німеччина повідомила Єврокомісію про виявлення пташиного грипу в 11 курей у цьому містечку ще у суботу, 15 грудня.

17 грудня Єврокомісія затвердила запроваджені попереджувальні обмежувальні заходи у районі виявлення цього захворювання, зокрема, щодо встановлення 3-кілометрової обмежувальної зони та 10-кілометрової зони нагляду.

В обмежувальній зоні усі домашні птахи мають перебувати у приміщеннях, а м’ясо птиці не може вивозитися за межі зони.