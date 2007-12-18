Погода на 19-23 грудня

Завтра у східній частині України очікується невеликий сніг та мокрий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На решті території без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура завтра вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-2° тепла, вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

20-21 грудня - харно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями невеликий сніг, мокрий сніг, слабка ожеледь. У західних областях місцями туман; на дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях, на узбережжі морів, а 20 грудня і на півночі Лівобережжя місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму до 5° тепла; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

22-23 грудня - без істотних опадів, лише 22 грудня у східних областях та на півночі Лівобережжя невеликий сніг. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області у середу опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

20-21 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

22-23 грудня - без істотних опадів. Температура істотно не зміниться.