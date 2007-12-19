На трасі Львів-Ковель рейсовий автобус врізався в дерево: є загиблі і поранені

У селі Ільковичі Сокальського району Львівщини, на автошляху Львів – Ковель, водій рейсового автобуса „ПАЗ-672”, в якому перебували 26 пасажирів, не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з деревом, що призвело до його загоряння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на місці загинув водій автобуса, а 10 пасажирів із травмами різних ступенів тяжкості були госпіталізовані до центральної райлікарні, з них 1 помер у медзакладі. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Правоохоронними органами проводиться розслідування. Всього за добу на території країни зареєстровані 140 автоаварій, в яких загинули 16 людей і 177 травмовані.