Журналісти визнали кращих в українському туризмі

Українські журналісти вважають, що подією 2007 року в туристичній галузі України стало проведення акції “Сім чудес України”.

Про це свідчать результати опитування журналістів, які пишуть на туристичну тематику, – “Український туризм очима української преси”, що традиційно наприкінці року проводиться Національною туристичною організацією та Асоціацією журналістів “Туристичний прес-клуб України”.

Загалом в опитуванні, в якому брали участь 60 українських журналістів, які пишуть на туристичну тематику, було визначено кращих у 19 номінаціях.

Зокрема, кращим туроператором з в‘їздного туризму стала севастопольська турфірма “Кандагар”, туроператор “TEZ tour» визнано кращим туроператором 2007 року з виїзного туризму, а тернопільська турфірма “Оксамит-КЛ” стала переможцем у номінації “Кращий туроператор з внутрішнього туризму”.

Кращим авіаперевізником 2007 року журналісти назвали авіакомпанію “Міжнародні авіалінії України”, кращою страховою компанією, що працює з туристами, названо страхову групу “ТАС”, а кращим туристичним офісом в Україні визнано представництво Міністерства туризму Ізраїлю. Кращим туристичним виданням визнано журнал “Мандри”.

За словами голови Асоціації журналістів “Туристичний прес-клуб України” Ігоря СЛІСАРЕНКА, опитування журналістів визначає не просто кращих в українському туризмі за версією журналістів, але є стимулом для турфірм, авіакомпаній, туристичних представництв ставати відкритішими та активніше працювати з представниками мас-медіа.

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