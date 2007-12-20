Прокурор Рівненщини проти поновлення на посаді свого попередника

Прокурор Рівненської області Олексій БАГАНЕЦЬ не бачить правових підстав для поновлення на посаді свого попередника Леоніда ОРЕХОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, О.БАГАНЕЦЬ через прес-службу облпрокуратури наголосив, що Генеральна прокуратура написала заперечення на судовий позов Л.ОРЕХОВСЬКОГО та доручила обласній прокуратурі представляти її інтереси в суді.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2007 р. Л.ОРЕХОВСЬКОГО на посаді прокурора Рівненської області замінив О.БАГАНЕЦЬ, колишній заступник генерального прокурора України.

Л.ОРЕХОВСЬКИЙ вважає своє звільнення незаконним, тому звернувся до суду із позовом про поновлення на посаді.

Л.ОРЕХОВСЬКИЙ, який нині працює заступником прокурора Тернопільської області, у зверненні до суду заявляє, що рапорт про своє звільнення він переписував кілька разів та змушений був це робити “під тиском генерального прокурора України”. У Генеральну прокуратуру Л.ОРЕХОВСЬКОГО, за його словами, викликали 15 січня 2007 року просто з лікарні, куди він потрапив 10 січня. Генпрокуратура тоді ввела додаткову посаду заступника прокурора області, на яку й призначили Л.ОРЕХОВСЬКОГО.

У квітні ц.р. Л.ОРЕХОВСЬКОГО перевели з Рівненщини на посаду заступника прокурора Тернопільської області. Посада, на якій він тепер працює, також була введена додатково.

За його позовом відбулося перше слухання справи у Рівненському окружному адміністративному суді.

Наступне слухання цієї справи відбудеться в Рівненському окружному адміністративному суді 14 січня 2008 року.