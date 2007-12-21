Національному музею історії України передані речі Сержа Лифаря

Національному музею історії України через Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгена БЕРШЕДУ було передано близько 300 предметів, що належали відомому українському митцю, хореографу і педагогу Сержу Лифарю.

Як передає кореспондент УНІАН, серед переданих предметів - книги, нагороди, пам’ятні медалі, особисті речі майстра, у тому числі й ті, що супроводжували його все життя.

У церемонії взяв участь міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Він зазначив, що завдяки українській дипломатії крок за кроком в Україну повертаються дорогоцінні скарби українців, які в силу тих чи інших історичних обставин були змушені залишити українську землю і працювати за її межами.

Міністр нагадав, що у 2002 році вдова С.Лифаря графиня Лілліан АЛЕФЕЛЬДТ передала у дар Національному музею історії України понад 500 предметів – частину мистецької спадщини та особистих речей С.Лифаря.