Нацбанк запустив нову систему карткових розрахунків усередині країни

19:16, 14 листопада 2013
Суспільство
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НБУ оголосив старт модернізованої Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), яка дозволить забезпечити карткові розрахунки всередині країни, знизити вартість і підвищити безпеку таких розрахунків, заявив журналістам голова НБУ Ігор Соркін.

Нацбанк

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, подія має стратегічне значення для розвитку банківської системи України. «Якщо в 2011 році частка безготівкових платежів становила 8,1% від їх загального обсягу, то за три квартали 2013 року це вже 16,7%, тобто, показник зріс удвічі. Реалізовуючи політику розвитку безготівкових платежів, у 2012 році ми розробили стратегічну програму, яку впроваджуємо. Ключовими завданнями цієї стратегії є модернізація карткової системи НСМЕП, впровадження центрального маршрутизатора й розрахункового клірингового центру», - сказав Соркін.

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Присутня на брифінгу директор генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем Нацбанку Наталія Синявська повідомила, що 30 вересня завершено пілотний проект, на сьогоднішній день до центрального маршрутизатора підключено шість банків («Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Дельта Банк», «Укргазбанк», «Хрещатик» і «Імексбанк»), й інші банки вже можуть підключатися на добровільній основі. «При підключенні, крім платіжних інструментів, банк отримує певні переваги. Тарифна політика прозора й зрозуміла, і дозволяє невеликому банку почати картковий бізнес», - сказала Синявська. За її словами, НБУ пропонує безпечні й доступні за ціною механізми розрахунків, зокрема із застосуванням безконтактних платежів, мобільних додатків і QR-кодів. Також Синявська повідомила, що витрати на модернізацію становили менше 50 млн євро, при цьому в перспективі система дозволить досягти частки ринку на рівні міжнародних платіжних систем - 40-50%.

Представник банкірів, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов зазначив, що тарифна політика для банків буде майже в 3 рази дешевша, ніж за міжнародними системами, при цьому система відповідає міжнародним стандартам, і банки можуть підключатися до системи оперативно і без додаткових витрат. «Надалі застосовуватимуться чіпові карти, що дозволить використовувати платіжну карту як соціальну, проїзний документ, студентський квиток, і рівень безготівкових платежів буде зростати», - сказав банкір.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року Нацбанк почав пілотний проект, у рамках якого планувалося до 1 жовтня модернізувати Національну систему масових електронних платежів (НСМЕП) і відпрацювати питання взаємодії між банками-учасниками й створюваним НБУ маршрутизатором системи.

Стратегічна програма розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні на 2012-2014 роки передбачає впровадження відкритих міжнародних стандартів побудови маршрутизатора, розрахунково-клірингового і процесингового центрів НСМЕП, а також введення міжнародних стандартів для чіпових карт. Національний банк має намір створювати платіжні карти з магнітною смугою та іEMV-чіпом на базі відкритих міжнародних стандартів, з використанням спеціальних технологій захисту даних для розрахунків у мережі Інтернет і можливістю використання карт НСМЕП за кордоном за наявності на карті логотипу міжнародної платіжної системи.

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою Національного банку, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року. На сьогодні учасниками НСМЕП є 58 банків і 9 небанківських фінансових установ, зокрема держпідприємство «Укрпошта». Банками-членами НСМЕП емітовано 3,5 млн платіжних карт за класичною технологією і більш як 6 млн «національних карт» для виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. Наразі встановлено понад 6 тисяч терміналів НСМЕП і понад 11 тисяч терміналів в Україні приймають до оплати «національні карти».

Стратегічна програма розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні на 2012 - 2014 роки, затверджена НБУ 14 червня 2012 року, передбачає модернізацію НСМЕП, впровадження відкритих стандартів для підвищення її привабливості для банків та їх клієнтів.

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