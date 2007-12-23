Єхануров запровадить гарячу лінію для солдатів

При Міноборони буде відкрито цілодобову гарячу лінію, куди зможуть звертатися військовослужбовці та їх батьки для повідомлень про випадки нестатутних взаємовідносин у військових частинах для термінового реагування.

Про це домовилися в п`ятницю перший віце-прем’єр Олександр Турчинов з міністром оборони Юрієм Єхануровим, повідомляє прес-служба уряду.

Вони обговорили ситуацію навколо загибелі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, що дислокується у м. Лозова Харківської області, солдата строкової служби Юрія Сташенка.

"Ця надзвичайна подія є ще одним аргументом щодо прискорення переводу армії на професійну основу. Розслідування загибелі солдата строкової служби Юрія Сташенка прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко взяла під особистий контроль", - зазначив Турчинов.

Разом з тим, як повідомляє в суботу прес-служба Міноборони, у ЗСУ створено прозору систему цивільного контролю, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

З цією метою у кожній військовій частині для особистих та анонімних звернень в кімнатах відвідувачів на контрольно-перепускних пунктах, у розташуванні підрозділів, військових комісаріатах розміщено інформацію про громадську приймальню міністерства оборони, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, керівний склад Міноборони, Генштабу ЗСУ, соціально-психологічне управління Головного управління особового складу Генштабу ЗСУ, Військову службу правопорядку в ЗСУ, військові прокуратури, регіональні організації солдатських матерів, командирів (начальників), їх заступників з гуманітарних питань, а також поштові адреси та контактні номери їх телефонів.

Українська правда