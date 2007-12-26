Президент у заключному слові наголосив на необхідності пенсійної реформи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності проведення у 2008 році пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із заключним словом на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Президент наголосив, що пенсійна реформа має стати національною реформою у 2008 році.

За словами В.ЮЩЕНКА, з 18 законів, які на сьогодні існують у цій сфері, необхідно розробити один базовий. На його думку, головними складовими, які мають впливати на розмір пенсії, мають бути трудовий стаж і обсяг заробітної плати.