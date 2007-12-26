Президент у заключному слові наголосив на необхідності пенсійної реформи
15:29, 26 грудня 2007Суспільство
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Для цього з 18 законів треба зробити один
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності проведення у 2008 році пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із заключним словом на розширеному засіданні Кабінету міністрів.
Президент наголосив, що пенсійна реформа має стати національною реформою у 2008 році.
За словами В.ЮЩЕНКА, з 18 законів, які на сьогодні існують у цій сфері, необхідно розробити один базовий. На його думку, головними складовими, які мають впливати на розмір пенсії, мають бути трудовий стаж і обсяг заробітної плати.
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