Росія відмовилась від придбання українських ракет «Зеніт» - ЗМІ

За словами співрозмовника газети, за ракети було запропоновано давну сформовану ціну, наперед закладену до бюджету, - близько 1,2 млрд руб. за ракету. Проте українських партнерів пропозиція не влаштувала, вони попросили більше - близько 1,4 млрд руб. За словами джерела, за таких умов угода втрачала сенс, оскільки за 1,5 млрд руб. Роскосмос може замовити виготовлення ”Протона” - носія більшої вантажопідйомності.

«За останні п`ять років ціна «Зеніту» зросла рівно втричі. Звичайно, це не зовсім нормально. На «Південмаші» пояснюють зміненням цін партнерів по кооперації, говорять, що в «Зеніті» до 70% комплектуючих із Росії, починаючи з металу й закінчуючи двигуном РД-171”, - заявив заступник генерального директора компанії «Міжнародні космічні послуги» (здійснює запуски ракет «Зеніт» із Байконуру) Михайло Герасєв.

«Цього року ми не змогли домовитися з Роскосмосом щодо ціни на ракети - все це через те, що дорожчають комплектуючі з Росії. Процес неконтрольований, і ми тут нічого зробити не можемо. Повірте, зарплата у нас не змінюється. Вона зовсім невелика за російськими мірками - 400 дол. у середньому по підприємству. Наша робота останніми роками не дорожчала, все подорожчання обумовлено поставками з Росії, де ми купуємо 70% комплектуючих і матеріалів», - повідомив заступник генерального директора «Південмашу» Сергій Войт.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації повідомили, що під час відвідання ВО «Південний машинобудівний завод» і КБ «Південне» заступник глави уряду Російської Федерації Дмитро Рогозін заявив, що Президент РФ Володимир Путін «із дня на день» підпише указ про створення об`єднаної ракетно-космічної корпорації Росії та України.

Згідно з інформацією прес-служби ОДА, на «Південмаші» відбулася нарада щодо реалізації спільних космічних проектів між РФ і Україною під головуванням віце-прем`єр-міністра України Юрія Бойка і Рогозіна. Також у ній взяли участь керівники підприємств космічної галузі Дніпропетровської області та Росії.

Як повідомляє прес-служба, «Південмаш» і КБ «Південне» «презентували свої виробничі потужності й запропонували російській стороні низку напрямків із реалізації спільних космічних проектів»

«Південмаш» і КБ «Південне» обговорили з російською делегацією низку напрямків із реалізації спільних космічних проектів.

«Космічна промисловість повинна розвиватися, консолідувати кращі інтелекти. Сьогодні Росія стоїть на порозі великих змін, і у зв`язку з цим ми готові до найгнучкіших кроків у плані нарощування кооперації. Ми готові піти так далеко, як готові піти ви», - цитує прес-служба ОДА Рогозіна.