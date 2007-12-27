Погода на Новий рік

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у східних областях та в Криму невеликий сніг, на півдні Криму з дощем, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Місцями туман, ожеледь, у Хмельницькій, Рівненській, Луганській та Донецькій областях подекуди сильні складні відкладення ожеледі та паморозі. На дорогах країни ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у західних областях 10-15° морозу, вдень 0-5°морозу; на Південному узбережжі Криму протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

29-30 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Криму та Приазов`ї 29 грудня невеликий мокрий сніг. Місцями туман, паморозь, слабка ожеледь. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в західних областях місцями 10-15°, в Криму 1-5° морозу (на Південному узбережжі 0-3° тепла); вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Криму та Прикарпатті місцями 3-7° тепла.

31 грудня - 1 січня - без істотних опадів, лише вдень 1 січня у західних областях невеликий сніг. Температура суттєво не зміниться (у східних областях вночі дещо знизиться).

У Києві та області у п`ятницю істотні опади не очікуються. У Києві та місцями по області туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

29-30 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, паморозь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

31 грудня-1 січня погода суттєво не зміниться.