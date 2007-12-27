Значного росту доходів населення у 2008-у Кабмін Тимошенко не обіцяє

Приріст реальних доходів населення України в 2008 році залишиться на рівні цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, про це заявив міністр економіки України Богдана ДАНИЛИШИН.

«Загалом у 2008 році приріст реальних доходів населення залишиться на рівні 2007 року і становитиме 12-13% (у 2007 році - 12,5% - Мінекономіки)», - вважає Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомлялося, за даними Держкомстату, реальний доход населення України за січень-жовтень 2007 року становив 12,1%.