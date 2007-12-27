Нафтогаз почнуть стабілізувати лише у лютому?

Міністерство палива і енергетики України планує завершити аналіз фінансового стану НАК "Нафтогаз України" до лютого 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН журналістам інформаційних агентств сьогодні в Києві.

"Після свят необхідно приймати рішення, який має бути план щодо фінансової стабілізації. На початок лютого вже точно… Це необхідне зробити навіть до двадцятих чисел січня", - відзначив Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК 26 грудня на розширеному засіданні Кабінету Міністрів відзначив незадовільний фінансовий стан НАК «Нафтогаз України», зокрема з виконання кредитних зобов`язань НАК перед своїми кредиторами.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, для ліквідації фінансових проблем "Нафтогазу" уряд в 2008 році має намір передбачити в державному бюджеті виділення дотацій компанії в сумі 2 млрд. грн. із загального фонду держбюджету.

В.ПИНЗЕНИК також відзначив, що в першому кварталі наступного року ціна на газ для населення і для підприємств теплокомуненерго мінятися не буде, що, у свою чергу, негативно позначиться на фінансовому стані «Нафтогазу».

Міністр також повідомив, що уряд має намір реструктуризувати заборгованість НАК з податкових платежів.

В інтерв`ю впливовій британській газеті Financial Times (24 грудня) прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір надати державні гарантії щодо боргових зобов`язань НАК “Нафтогаз України”.