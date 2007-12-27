ДТП на трасі Київ-Суми: загинули 2 людей

У Прилуцькому районі Чернігівщині в автокатастрофі загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління ДАІ області, пригода сталася на автодорозі Київ-Суми-Юнаківка у Прилуцькому районі. Водій автомобіля „Fiat”, житель Ічні, їхав з Києва у напрямку Сум. Він виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем „Dodge” під керуванням жителя Чернівців. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів обох автомобілів. Водій та один з пасажирів автомобіля „Dodge” з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлені до Прилуцької центральної районної лікарні.