Ющенко просить Тимошенко не підхльостувати інфляцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламент і уряд керуватися бюджетом і економічною ситуацією при виплаті знецінених заощаджень громадян в Ощадбанку СРСР.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я закликаю і парламент, і уряд, йдучи шляхом виплати заощаджень українському населенню, керуватися тим, щоб виплати здійснювалися в рамках, передбачених бюджетом, і не дестабілізували макроекономічну, фіскальну, бюджетну та інші ситуації на ринку. Це питання не виглядає таким легким, як стало активно подаватися”, - сказав Президент.

Він також зазначив, що всі гілки влади спільно шукатимуть способи, “щоб максимально задовольнити людей і щоб ринок залишився стабільним”.

За словами В.ЮЩЕНКА, держава повинна сумлінно ставитися до своїх зобов`язань, знайти механізми і процедури для вирішення проблеми. Водночас, Президент зазначив, що це не проблема коаліції, а проблема держави.

“Рівень дефіциту бюджету не має перевищити 2%, рівень інфляції в 2008 р. має становити однозначний показник 9-9,6%, курс гривні має залишатися стабільним”, - заявив Президент, додавши, що це ті умови, які є в бюджеті і в рамках яких має діяти уряд.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наступного року планує виділити на повернення знецінених заощаджень громадян в Ощадбанку СРСР 20 млрд. грн.

За словами Юлії ТИМОШЕНКО, саме ця сума передбачена в проекті держбюджету на 2008 рік.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, прямими платежами буде виплачено 6 млрд. грн. «Це дозволить повернути громадянам України до 1000 грн.», - сказала прем`єр-міністр. При цьому, за її словами, кожному громадянину буде запропоновано не забирати ці гроші, залишити їх на депозиті під істотну процентну ставку.

2 млрд. грн., за словами керівника уряду, виплатять шляхом взаєморозрахунків для погашення заборгованості населення за комунальні послуги.