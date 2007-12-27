Президент підтримує приватизацію вугільних шахт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує приватизацію вугільних шахт.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Погляньте на Польщу, Росію… У Росії немає жодної державної шахти, вона дозволила розв`язати проблему (вугільної галузі – УНІАН) бізнесу. У цьому є колосальний інтерес, і нам необхідно зняти ці перешкоди», - сказав він.

На думку Президента, мобілізувати власні ресурси український бізнес міг би на 2/3 підприємств вугільної галузі, при цьому держава повинна відповідати за безпеку виробництва і модернізувати його, забезпечити провідними технологіями.

Глава держави наголосив, що вугільна галузь залишається національним пріоритетом, відзначивши, що щорічно фінансування галузі збільшується на 30-40%. «Таку політику буде продовжено», - сказав він.

На думку В.ЮЩЕНКА, одним з розв’язань проблеми є встановлення ліберальних цін на вугілля: «Сьогодні держава їх штучно стримує, це не правильно».