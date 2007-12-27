Ющенко про мораторій на продаж сільгоспземель

Необхідно підготувати відповідне законодавство і зняти з 2009 року мораторій на продаж сільгоспземель. Про це сьогодні на прес-конференції заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Починаючи з 2009 року, ми повинні зняти мораторій на землю і дати можливість людині розпоряджатися своєю землею в межах законодавства», - сказав він.

Як відзначив Президент, спочатку необхідно підготувати законодавство, зокрема, щоб ці землі не втрачали свого сільськогосподарського статусу, щоб не було змінено «режим використання цих земель».

«Україна повинна зняти мораторій на рух землі і дати можливість 7,1 млн. власникам розпоряджатися землею. Ми не маємо морального права законсервувати ситуацію з рухом землі», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що розвиток села є ключовим пріоритетом держави.

Довідка УНІАН. В Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.