Ющенко обіцяє підтримати дострокові вибори в Києві чи будь-якій іншій території

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє підтримати дострокові вибори до місцевих органів влади, якщо вони призначатимуться згідно з законами і Конституцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо доцільності дострокових виборів в Криму.

«Що стосується будь-яких місцевих виборів, чи це стосується Києва, чи будь-якої території, теза перша: ми повинні керуватися законом. Якщо ми будемо ігнорувати цю точку зору, ми перейдемо у перманентний конфлікт на будь-якому місцевому рівні», – сказав глава держави.

«Я буду завжди прихильником саме такої площини питань стосовно дострокових виборів до органів місцевого самоврядування. Всіляка підтримка Президента у цьому питанні в такому контексті, безумовно, буде надана», – наголосив В.ЮЩЕНКО.