Тимошенко через 100 днів відзвітує перед суспільством

Уряд через 100 днів відзвітує перед суспільством про результати своєї діяльності.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».

«Нам потрібно зараз думати про перший, другий і третій кроки, які нам потрібно робити. Тому що через сто днів уряд знову поставлять перед пюпітром, подивляться в очі і запитають, що ви зробили і що з «Українського прориву» (виборча програма БЮТ – УНІАН) вже зроблено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи якою вона бачить свою участь у наступних президентських виборах.