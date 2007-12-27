Тимошенко через 100 днів відзвітує перед суспільством
23:27, 27 грудня 2007Суспільство
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Поки що не до президентства
Уряд через 100 днів відзвітує перед суспільством про результати своєї діяльності.
Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в програмі «Я так думаю» на телеканалі «1+1».
«Нам потрібно зараз думати про перший, другий і третій кроки, які нам потрібно робити. Тому що через сто днів уряд знову поставлять перед пюпітром, подивляться в очі і запитають, що ви зробили і що з «Українського прориву» (виборча програма БЮТ – УНІАН) вже зроблено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи якою вона бачить свою участь у наступних президентських виборах.
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