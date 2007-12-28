Луценко представить нових керівників львівської міліції
11:03, 28 грудня 2007Суспільство
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Пісний змінив Цимбалюка
Сьогодні міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО офіційно представить особовому складу нового начальника Головного управління МВС у Львівській області Василя ПІСНОГО та начальника управління міліції на Львівській залізниці генерал-майора міліції Василя РЯБОШАПКА.
Як повідомили УНІАН у в лінійному управлінні міліції на Львівській залізниці, до цього часу виконуючим обов’язки начальника транспортної міліції Львівщини був генерал-майор міліції Михайло ЯНКОВСЬКИЙ, який призначений першим заступником начальника Управління МВС на транспорті.
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