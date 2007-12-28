Експерти заспокоюють киян: епідемії чуми і холери не буде

Президент науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру MaxWell, доктор біологічних наук Кенет АЛІБЕК стверджує, що збудники чуми і холери не володіють стійкістю, що дозволила б їм зберегтися на досить довгий період часу.

Про це експерт заявив Інституту Горшеніна, коментуючи повідомлення про те, що на місці проведення будівельних робіт біля Жовтневої лікарні в Києві розрили могильник XVIII століття, де були поховані померлі від чуми, холери і сибірки.

За словами К.АЛІБЕКА, збудники чуми і холери, незалежно від того, що вони є досить серйозними патогенами, не володіють стійкістю, що дозволила б їм зберегтися десь і в чомусь на досить довгий період часу.

К.АЛІБЕК додав, що приблизно через два-три місяці після того, як померлі від цих хвороб люди поховані, виділити з їх тіл збудників чуми і холери вже неможливо. Тому це поховання не є джерелом епідемії чуми і холери в Києві і вже ніколи ним не буде, вважає доктор біологічних наук.

У той же час він додав, що збудник сибірки стабільніший. «Його особливістю є те, що він може переживати в грунті десятиліття, а може бути навіть, і до 100 років у вигляді спор – так називається форма переживання цього збудника в грунті. Але в той же час ми не повинні бути наївними. Сибірка представляє загрозу тільки в тому разі, коли вона поширюється повітряно-краплинним шляхом, тобто розпилюється у вигляді аерозолю в повітрі. Особливістю вірусу сибірки є те, що він є високолетальним, але низькоінфекційним. Тобто для того, щоб викликати захворювання в однієї людини, треба вдихнути, щонайменше, кілька тисяч спор. Ймовірність того, що при розкопках цих могильників утворюватиметься потужний аерозоль і ці спори розлітатимуться, практично дорівнює нулю», - підкреслив К.АЛІБЕК.

За його словами, будівництво можна продовжувати, і разриття могильника не загрожуватиме здоров`ю людей.

«Тобто, я можу однозначно сказати, що можна копати. Навіть якщо поодинокі спори будуть виявлені, що дуже малоймовірно, то ніякої епідемії ні чуми, ні холери, ні сибірки в Києві ці розкопки не спровокують», - заявив К.АЛІБЕК.

Як повідомляли цього тижня деякі ЗМІ, біля Центральної міської клінічної лікарні (Жовтневої лікарні) під час будівництва будинку розрили могильник XVIII століття, де були поховані померлі від чуми і сибірки. Учені попереджають, що це небезпечно і може привести до виникнення нового осередку інфекції.

Намагаючись привернути до проблеми увагу властей, акцію протесту 24 грудня влаштували лікарі клініки і мешканці навколишніх будинків.

За даними учасників акції, саме тут розташовувався ізолятор для хворих на чуму, холеру і сибірку, вони вмирали сотнями. Тіла померлих за спеціальною вказівкою було заборонено перевозити містом і наказано ховати поблизу.

Тим часом, головний державний санітарний лікар Сергій БЕРЕЖНОВ заявляє, що поки що немає документально підтвердженої інформації про те, що біля Жовтневої лікарні є поховання людей, померлих від сибірки і чуми.

С.БЕРЕЖНОВ зазначив, що паралельно чиновники займуться пошуком підтверджуючих документів, і лише після проведення досліджень можна буде точно сказати, чи є в цьому місці збудники небезпечних хвороб, чи ні, і вжити заходи".

27 грудня за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО будівельні роботи біля Жовтневої лікарні були припинені.

Крім того, проводиться збір проб грунту на земельній ділянці по вулиці Шовковичній, 39/1 для лабораторних досліджень. З фахівцями, що здійснюють буріння для огорожі грунту, проведено спеціальний інструктаж. На час з`ясування достовірності інформації про наявність на цій території могильника, де можуть бути збудники особливо небезпечних хвороб, територія будмайданчика ретельно охоронятиметься.