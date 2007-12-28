Як працюватиме київське метро вночі на Новий рік

Київський метрополітен працюватиме у новорічну ніч до 3.30 ранку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, про це поінформував начальник київського метрополітену Петро МІРОШНИКОВ після завершення колегії КМДА.

У свою чергу, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що під час новорічних свят усі комунальні служби міста працюватимуть у звичайному режимі та оперативно реагуватимуть на звернення громадян.

«Я думаю, що ми забезпечимо і вивезення сміття, і правопорядок. Ті служби, які забезпечують життєдіяльність киян, працюватимуть і вночі, і вдень. Для них свят немає» - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Підбиваючи підсумки роботи міської влади за рік, А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що Київ лідирує серед міст України за всіма показниками.