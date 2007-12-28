Ющенко просить Тимошенко дати грошей на кіно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд збільшити видатки на розвиток національної кінематографії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у його листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Президент висловлює стурбованість ситуацією, що склалася навколо забезпечення умов для розвитку національної кінематографії.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що Указом Президента України від 13 вересня 2007 року № 868 «Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії» Кабінету Міністрів України доручено передбачити в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» збільшення асигнувань на потреби кіновиробництва за бюджетною програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів».

Однак проектом державного бюджету України на 2008 рік на зазначену бюджетну програму передбачено 50 млн. грн., як і в попередні роки.

Президент підкреслює, що за оцінками фахівців, за ці кошти можна виготовити лише 5 повнометражних і 30 короткометражних неігрових картин. Водночас щорічно на вітчизняний кіноринок завозиться 10 тисяч стрічок іноземного виробництва.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що за таких умов українське кіно позбавлене можливості впливати на національний культурно-інформаційний простір, формувати національну ідентичність, сприяти консолідації суспільства.

Глава держави просить уряд при опрацюванні проекту закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік» передбачити суттєве (в рази) збільшення видатків за бюджетною програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів».