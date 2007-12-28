Яценюк: Ющенко не підпише закон про бюджет...

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише закон про державний бюджет, якщо там будуть норми, що не дадуть можливість Україні вступити до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив на сьогоднішньому засіданні парламенту.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що йому “щойно передали позицію Президента” з цього питання. А.ЯЦЕНЮК звернувся до голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Сергія ТЕРЬОХІНА та міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА, зазначивши, що Президент України зазначив, що «не підпише закон про державний бюджет України в тому випадку, якщо будуть враховані ті пропозиції, які фактично не дають можливості Україні вступити до СОТ”. За його словами, про це необхідно сказати для того, «щоб потім не було питань про, що, хто, коли і з ким і в якій ситуацій».

У відповідь міністр фінансів України В.ПИНЗЕНИК наголосив, що уряд не відступав від позицій, які стосуються вступу України до СОТ.