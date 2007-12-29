Збройні сили отримають у бюджеті 2% ВВП

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто запевнила фракцію “Наша Україна – Народна Самооборона”, що після внесення змін до державного бюджету у березні 2008 року Збройні Сили України отримають фінансування у розмірі 2% ВВП. Про це УНІАН повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Додаткові 6 млрд. грн. дадуть змогу розвивати збройні сили, оскільки нинішній бюджет (армії) – це бюджет проїдання”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що як голова профільного парламентського комітету вітає таку позиції прем’єра щодо армії і тепер голосуватиме за бюджет.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету на 2008 рік для Міноборони передбачено 9,422 млрд. грн. (1,06% від ВВП), або близько 60% від бюджетного запиту (15,7 млрд. грн.).

27 грудня Анатолій ГРИЦЕНКО заявляв, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримає оборонний бюджет у разі збереження соціальних гарантій силовикам та підвищення фінансування на рівні не менше 2% ВВП.

Він підкреслив, що, по-перше, для цього потрібно вилучити із проекту бюджету ті «новації», які погіршують соціальний захист військовослужбовців, ветеранів військової служби та інших силових структур.