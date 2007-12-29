Збройні сили отримають у бюджеті 2% ВВП

00:03, 29 грудня 2007
Суспільство
1732 0

Анатолій Гриценко посилається на Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО особисто запевнила фракцію “Наша Україна – Народна Самооборона”, що після внесення змін до державного бюджету у березні 2008 року Збройні Сили України отримають фінансування у розмірі 2% ВВП. Про це УНІАН повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Додаткові 6 млрд. грн. дадуть змогу розвивати збройні сили, оскільки нинішній бюджет (армії) – це бюджет проїдання”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він додав, що як голова профільного парламентського комітету вітає таку позиції прем’єра щодо армії і тепер голосуватиме за бюджет.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету на 2008 рік для Міноборони передбачено 9,422 млрд. грн. (1,06% від ВВП), або близько 60% від бюджетного запиту (15,7 млрд. грн.).

27 грудня Анатолій ГРИЦЕНКО заявляв, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримає оборонний бюджет у разі збереження соціальних гарантій силовикам та підвищення фінансування на рівні не менше 2% ВВП.

Він підкреслив, що, по-перше, для цього потрібно вилучити із проекту бюджету ті «новації», які погіршують соціальний захист військовослужбовців, ветеранів військової служби та інших силових структур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter