Починаючи з 30 грудня Київська міліція переходить на посилений режим несення служби в Новорічні та Різдвяні свята і обіцяє толерантно ставитися до киян та гостей міста, які святкуватимуть.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ МВС України в місті Києві.

За інформацією ЦГЗ, 31 грудня в Києві заплановано проведення 9 загальнодержавних і загальноміських свят, тому на охорону громадського порядку буде залучено 3 тис. 300 співробітників міліції і 1 тис. 350 військовослужбовців внутрішніх військ.

Безпосередньо, у Новорічну ніч охорону громадського порядку на Майдані Незалежності в Києві здійснюватимуть близько 1 тис. співробітників МВС та Внутрішніх військ.

На охорону порядку в районах, де заплановано проведення 20 святкових заходів, буде спрямовано 560 співробітників для посилення роботи своїх колег.

Також в Новорічну ніч буде посилена охорона метрополітену.

Наразі, в Київському главку вже створено оперативний штаб, який збиратиме, аналізуватиме криміногенну ситуацію в Києві, створено також додаткові слідчо-оперативні групи та групи документування на період свят. Очкується, що до 19 січня до Києві приїдуть близько 300 тисяч гостей.

Окремі завдання поставлені перед співробітниками ДАІ, які супроводжуватимуть та забезпечуватимуть безперешкодний проїзд туристичних груп.

На Різдво на Майдані Незалежності охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 500 співробітників МВС та ВВ.

Окрема увага у святкові дні приділятиметься реалізації піротехнічних виробів. Окрема, на сьогодні міліцією вже перевірено 2,7 тисячі торгових об’єктів, виявлено 133 факти незаконної реалізації піротехніки, до адмінвідповідальності притягнуто 129 осіб, та з незаконного обігу вилучено 7,3 тонни піротехніки.

У той же час вже вилучено 3 тис. 800 ялинок, які реалізовуються без відповідного дозволу.