Тимошенко серйозно візьметься за зернові

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує, що в 2008 році урожай зернових культур в Україні зросте до 40 млн. тонн.

Про це вона заявила у зверненні до народу на Першому національному каналі в суботу.

«З 20 млн. тонн до 40 млн. тонн зросте урожай зернових. Ми так плануємо і передбачили в бюджеті відповідну підтримку. Ця підтримка проводитиметься Аграрним фондом», - зазначила прем`єр-міністр.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що через Аграрний фонд в 2008 році планується закупити близько 1,5 млн. тонн зерна, що створить, за її словами, «гідний ринок зерна в Україні».

Прем`єр-міністр сказала, що в 2008 році нових зернових комбайнів буде придбано в 10 разів більше, ніж в 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, станом на 2 листопада 2007 року в Україні було зібрано понад 30 млн. тонн зерна.

Довідка УНІАН. У 2006 році урожай зернових в Україні становив 34,3 млн. тонн, в 2005 році - 38 млн. тонн. Внутрішня потреба України в зерні оцінюється експертами в 26-27 млн. тонн в рік.