Брат-2: у Рівному - новий начальник міліції

У Рівному колективу управління МВС України в області представили нового начальника – полковника міліції Ярослава ГОЛОМШУ, який раніше працював заступником начальника служби внутрішньої безпеки Львівського УМВС.

Як передає кореспондент УНІАН, Я.ГОЛОМША змінив на цій посаді генерала-майора міліції Сергія ПІДДУБНОГО, якого переведено у резерв МВС. Нового начальника обласної міліції представив заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ. У заході взяли також участь голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК та голова облради Олександр ДАНИЛЬЧУК.

Я.ГОЛОМША – рідний брат заступника Генерального прокурора України Миколи ГОЛОМШІ. Обидва брати в минулому працювали на Рівненщині – М.ГОЛОМША був прокурором області, а Ярослав працював заступником начальника управління по боротьбі з оргзлочинністю обласного УМВС.