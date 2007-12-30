Президент підписав Закон про держбюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписав Закон України "Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня парламент 235-ма голосами ухвалив закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів».

Учора, 29 грудня, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав закон про держбюджет-2008 і надіслав Президентові.