В останні дні року в Харкові подорожчав хліб

В останні дні року у Харкові подорожчав хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, ціни на різні хлібобулочні вироби підвищилися в середньому на 20-30 копійок, подекуди – на 50.

В окремих кіосках вартість круглого чорного хліба зросла з 2.90 до 3.50 грн.

Коментуючи напередодні ситуацію, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зазначив, що подорожчання могло спровокувати зростання цін на борошно з Держрезерву.

«Якщо борошно з Державного резерву піднялася в ціні, то встановлення нової ціни хліба на ринку – це лише питання часу. На жаль, той об`єм борошна, який надходив з Держрезерву в останній місяць, дозволяв тримати частку соціальних сортів на ринку відсотків 80», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор зазначив при цьому, що у влади немає важелів впливу на ціну несоціальних сортів хліба. Вона може контролювати ціну лише кількох сортів, які є соціальними: це «Український», «Подовий» і «Орельський». Ціна цих сортів, пообіцяв А.АВАКОВ, не зміниться.