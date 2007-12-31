Обсяги незаконних вирубок ялинок вражають

Лісові масиви Житомирщини щодо незаконних вирубок ялинок наразі вартують 140 бригад лісової охорони та правоохоронців - загалом близько 500 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства Володимир ТКАЧУК.

За його словами, з порушників «ялинкового» законодавства цьогоріч стягнуто штрафів майже на 800 грн, реалізовано понад 8 тис. ялин, середня вартість яких в області -16 грн. Це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В.ТКАЧУК зазначив, що обсяги незаконних вирубок в області вражають, оскільки у минулому році мобільними групами було виявлено 380 самовільно зрубаних ялинок, а заподіяні збитки вимірюються у 10 тис.грн.

«Названі цифри можна сміливо помножувати на 10 і тоді буде більш-менш реальна картина», – додав чиновник.

Довідка УНІАН. За одну самовільно зрубану ялинку діаметром до 10 см. чинним законодавством передбачено стягнення штрафу в розмірі від 25,5 грн до 43,8 грн. Також за такі правопорушення передбачено і адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого- від 5 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.