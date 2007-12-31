Новий рік у Празі зустрінуть більше 100 тисяч туристів

У столиці Чехії Новий рік зустрінуть більше 100 тисяч туристів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Радіо Прага".

Тиждень тому на Різдво до Праги приїхали більш як 60 тисяч іноземних туристів, столичні готелі були завантажені на 80%, зазначається в повідомленні.

Аналітики туристичного бізнесу відзначають, що вперше кількість індивідуальних туристів у Чехії перевищила кількість учасників групових екскурсій, організованих туристичними агентствами.

Очікується, що відзначити в Празі прихід 2008 року приїде більше 100 тисяч туристів. Зараз у міських готелях вже майже не залишилося вільних номерів.