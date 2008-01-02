Газ для України подорожчав більш ніж на третину

Ціна імпортного природного газу для України з 1 січня 2008 року збільшилася на 38,08% до 179,5 долара за тис. куб. м.

Відповідні угоди були досягнуті на початку грудня між господарюючими суб`єктами - операторами поставок газу, пише Українська правда.

З цього року також збільшується ставка транзиту палива територією України з 1,6 долара за тис. куб на 100 км відстані до 1,7 долара.

Тариф на транзит палива територією Росії для України також зріс до 1,7 долара за тис. куб на 100 км відстані.

Україна у 2008 році, як і в 2007, буде закуповувати туркменський, узбецький і казахський газ.

Весь обсяг блакитного палива середньоазіатських країн викуповує дочірня компанія російського "Газпрому" "Газпром експорт" і перепродує його компанії-посереднику "РосУкрЕнерго".

«РосУкрЕнерго» транспортує паливо до кордону України й, відповідно до контрактів, може поставити в Україну до 55 млрд. куб. м газу цього року.

На кордоні України та Росії паливо у "РосУкрЕнерго" купує спільне підприємство "Укргаз-Енерго" і продає його промисловим підприємствам і теплокомуненерго, а також реалізує його "Нафтогазу України" для потреб населення, ТКЕ й бюджетної сфери.

Як відомо, у 2007 році Україна одержувала природний газ по 130 доларів за тис. куб. м.