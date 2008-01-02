На шахті Засядька - пожежа, триває евакуація

На шахті ім. Засядька в Донецьку спалахнула пожежа. Триває екстрена евакуація робочої зміни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в центральному штабі Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 21.10 на шахті ім. Засядька, в 17-му західному конвеєрному ходку пласта М3 виникла пожежа, у виробці спостерігається задимлення. У зв`язку з цим здійснюється екстрена евакуація робочої зміни. Як повідомили в штабі, протягом дня в шахті перебували 330 чоловік, скільки з них наразі в районі пожежі – уточнюється.