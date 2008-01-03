Україна почала Новий рік з трьох вбивств

У перший день Нового 2008 року українські правоохоронці зафіксували три вбивства, скоєні на території держави.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За інформацію ДЗГ, усього впродовж 1 січня до органів внутрішніх справ надійшло 1 тис. 610 заяв про злочини. Вжитими заходами 663 з них било розкрито «за гарячими слідами». Серед розкритих злочинів – 3 вбивства, 12 фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, 3 розбійні напади, 20 пограбувань, 5 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.

Також за незаконне зберігання зброї затримано 6 осіб, у яких було вилучено мисливську рушницю, дві одиниці саморобної вогнепальної зброї та 40 набоїв.

Разом з тим за адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 847 осіб.