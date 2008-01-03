До Грузії прибули українські спостерігачі

Сьогодні до Грузії прибула основна група українських спостерігачів за позачерговими президентськими виборами, які пройдуть у цій країні 5 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, до складу українських моніторингових місій, що частково вже прибули напередодні, входять представники від державних і урядових структур – народні депутати України, представники ЦВК, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, а також неурядових організацій. Крім цього, українські спостерігачі братимуть участь у складі моніторингових місій Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, ГУАМ і Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Як зазначив координатор української групи спостерігачів, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, це вперше в історії українська моніторингова команда є такою чисельною – налічує більше 40 осіб, та багатогранною – складається як із двосторонньої моніторингової групи, так і місій у складі авторитетних міжнародних організацій.

Українські короткотермінові спостерігачі працюватимуть у кількох регіонах Грузії – Аджарії, Кахетії, Квемо-Картлі, Імеретії, Цхінвальському регіоні та у столиці країни – Тбілісі, і таким чином охоплять практично усю країну.