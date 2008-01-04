На Львівщині згоріла церква, збудована у 1670 році
06:58, 04 січня 2008Суспільство
1149 0
Вогнем було охоплено всю будівлю церкви
Вчора вранці спалахнула пожежа у дерев‘яній церкві Львівської єпархії УГКЦ у місті Яворові Львівської області, збудованій у 1670 році.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, на момент прибуття першого рятувального підрозділу до місця пожежі вогнем було охоплено всю будівлю церкви.
Внаслідок пожежі практично повністю знищено будівлю церкви та майно, яке у ній знаходилося. Загиблих немає. Збитки та причина пожежі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter