На Львівщині згоріла церква, збудована у 1670 році

Вчора вранці спалахнула пожежа у дерев‘яній церкві Львівської єпархії УГКЦ у місті Яворові Львівської області, збудованій у 1670 році.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, на момент прибуття першого рятувального підрозділу до місця пожежі вогнем було охоплено всю будівлю церкви.

Внаслідок пожежі практично повністю знищено будівлю церкви та майно, яке у ній знаходилося. Загиблих немає. Збитки та причина пожежі встановлюються.