Полтавчан годували котячим м`ясом?

Неприємний новорічний сюрприз подарували полтавчанам місцеві міліціонери, які почали перевіряти інформацію про можливе використання деякими приватними підприємцями м`яса бездомних тварин при виготовленні пиріжків, пельменів і іншої продукції, яка містить м’ясо, повідомляє «Обком».

Як повідомляють у відділі зв`язків з громадськістю УМВС у Полтавській області, співробітники обласного управління кримінального розшуку в Полтаві затримали чоловіка і жінку, які, за одержаною інформацією, вбивають бездомних кішок і їдять їх м`ясо. Правда, правоохоронці «вийшли» на цю сімейну пару у зв`язку з тим, що у них з`явилася інформація і іншого роду.

Як стверджують інформатори, в деяких торгових точках обласного центру торгують пиріжками, в які додають м`ясо бездомних тварин. Тушки убитих кішок підприємцям нібито поставляють місцеві бомжі.

Чи правда те, що саме затримані збували м`ясо забитих котів тим, хто випікає пиріжки і ліпить пельмені, ще належить встановити. У обласній міліції повідомили, що перевірку проводитиме Київський райвідділ міліції.