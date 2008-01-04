Брітні Спірс забрали в лікарню

Поп-співачку Брітні Спірс 4 січня забрали з її будинку в Каліфорнії на швидкій допомозі. Як повідомляє телеканал CNN, схожу на Спірс жінку, що знаходилася при свідомості, винесли з дому на носилках і відвезли в найближчий шпиталь.

За інформацією сайту TMZ.com, за декілька годин до цього в будинок Спірс приїхали охоронці її колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна, щоб забрати їх синів. Проте співачка відмовилася віддавати дітей, після чого охоронці викликали поліцію і швидку допомогу. За словами поліцейських, піп-зірка знаходилася "під впливом невідомої субстанції".

В даний час, відзначає TMZ.com, сини Спірс - дворічний Шон Престон і однорічний Джейден Джеймс - знову знаходяться у Кевіна Федерлайна.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн одружилися в жовтні 2004 року, нагадує Лента.ру. Розлучення Спірс і Федерлайна було оформлене в липні 2007 року. У жовтні 2007 року суд передав права на опіку дітей Федерлайну, який стверджує, що Спірс не може належним чином виконувати батьківські обов`язки. У тому ж місяці суд тимчасово позбавив Брітні Спірс прав бачитися з її дітьми, а потім дозволив їй зустрічатися з синами три рази на тиждень у присутності третіх осіб.