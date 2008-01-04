Депутат–«бютівець» підстрелив сусіда

29-річний депутат–«бютівець» опинився в центрі гучного скандалу в новорічну ніч. Про інцидент, який стався в Полтаві з помічником народного депутата від фракції БЮТ Володимира Левцуна, депутатом міськради від БЮТ, повідомляє Обком. О третій годині ночі 1 січня він постукав у квартиру своїх сусідів, які живуть поверхом вище. Коли двері йому відкрив господар квартири, депутат дістав пістолет ПМ і вистрілив в ногу молодому чоловіку. Після чого зробив ще два постріли углиб приміщення і спустився в свою квартиру. Принаймні, саме про такий розвиток подій у вчорашньому вечірньому телеефірі ОДТРК «Лтава» розповіли телеглядачам родичі підстріленого 20-річного хлопця.

На щастя пістолет був заряджений гумовими кулями. Але поранення виявилося складним настільки, що лікарям довелося ампутувати хлопцю частину пальця на нозі, роздробленого кулею. Решту випущених з ПМ куль знайшли застряглими в міжкімнатній перегородці. Отямившись мешканці викликали міліцію і «швидку». Правоохоронці встановили, що депутат мав право на носіння зброї травматичної дії. А влучив у сусіда, як пояснив сам депутат, випадково, коли робив попереджувальний постріл у підлогу, обороняючись від сусідів і їх гостей, які не в міру розгулялись.

Пістолет у “стрільця” вилучили. Як розповів виданню начальник полтавської міліції, в управлінні не мають наміру спускати на гальмах розслідування цієї події. Статус депутата міськради не дає право власникові зброї застосовувати його в явно неадекватній ситуації, вважає В. Дідик. Зараз в міліції чекають результату судово-медичної комісії, яка зробить висновок про ступінь тяжкості каліцтва, завданого депутатом своєму сусідові. Після цього буде ухвалено рішення про порушення кримінальної справи.