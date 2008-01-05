Тимошенко почне тотальну перевірку всіх шахт

До 2011 року видобуток вугілля в Україні має зрости до 100 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таке завдання поставив у Луганську перед вугільною галуззю України новий міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

Для цього, за словами міністра, необхідно розробити правильні інвестиційні програми для кожного вугільного об`єднання і кожної шахти.

На зустрічі з директорами шахт Луганської області міністр зобов`язав їх розробити такі програми до кінця січня.

В.ПОЛТАВЕЦЬ повідомив, що з 15 січня уряд розпочне тотальну перевірку всіх українських шахт. «Перевіряти будуть не тільки безпеку праці, але й роботу керівників вугільних підприємств», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у січні-листопаді 2007 року вугледобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 5,41% - до 69 млн. 20 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом 2006 року.

У 2006 році в Україні було видобуто 80,257 млн. тонн вугілля, що на 2,8% більше, ніж у 2005 році.

У 2005 році видобуток вугілля в Україні скоротився на 2,8% порівняно з 2004 роком - до 77 млн. 921,4 тис. тонн.