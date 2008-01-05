150 українських туристів застрягли в аеропорту Аммана

Близько 150 українських туристів не можуть залишити Йорданію. Вони зараз перебувають в Центральному аеропорту столиці Аммана.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, у зв`язку з ситуацією, що склалася з групою українських туристів, відомство продовжує вживати заходів по з`ясуванню обставин інциденту.

Водночас російський телеканал РТР передав інтерв`ю з представницею групи відпочиваючих Катериною САЛМІНОЮ, в якому вона повідомила, що їхній рейс мав відправитися ще о 14:20. Представники аеропорту заявили українським туристам, що відліт затримується на годину. Потім їм сказали, що вильоту у принципі не буде, оскільки українська сторона не сплатила зворотний рейс.

За словами К.САЛМІНОЇ, туристи вже зв`язувалися зі своїми туроператорами, але роз`яснити ситуацію поки не вдалося. Українські туристи повинні були вилетіти літаком йорданської авіакомпанії «Royal Wings».

«Ми перекрили весь аеропорт, написали листа на ім`я директора аеропорту про те, що ми не маємо змоги купувати квитки за свої гроші і з проханням роз`яснити ситуацію. На це нам запропонували віддати по 50 доларів за ніч», - повідомила К.САЛМІНА.

За її словами, дирекція аеропорту запропонувала їм йти в місто і знайти там собі нічліг. «Ви йдете в місто і вирішуєте свої проблеми», - цитує К.САЛМІНА представників аеропорту.

Другий варіант, запропонований українським туристам, як стверджує К.САЛМІНА, це -«купити квитки куди-небудь, залишити їхній аеропорт, а потім приїхати в свою країну і почати судовий процес з повернення грошей і видачі компенсацій за завдані моральні збитки».

За повідомленням російського телеканалу, наразі вхід до аеропорту перекрито українськими туристами, директор попросив дати йому годину на з`ясування ситуації, але цей час затягнувся. «Половина туристів перебуває вже всередині, тобто пройшли паспортний контроль, і в них стоїть штамп, що вони залишили Йорданію. У них немає можливості ні вийти, ніуввійти. Ми стоїмо в аеропорту біля входу. Нас навіть ніде не посадили, ніхто цілеспрямовано не займається нашою проблемою», - стверджує К.САЛМІНА.

За словами К.САЛМІНОЇ, їм повідомили, що є вільний літак, але для відправки його до Києва і назад потрібно заплатити 80 тис. доларів. Партнери українських турфірм в Йорданії також пропонують сплатити зворотний переліт за свій рахунок і не пояснюють, яким чином можна буде одержати компенсацію.

Українські туристи купували путівки в шести туристичних компаніях Києва. Тур почався 30 грудня.