На шахті в Донецьку пожежа

У Донецьку, на шахті їм. Калініна ("Донецька вугільна енергетична компанія"), рятувальники проводять ліквідацію пожежі.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа виникла в неділю в 7.33 в конвеєрному ході пласта Н7 на горизонті 740 метрів.

У момент аварії на шахті проводилася перезміна, у виробках знаходилися 18 гірників. Всі вони були екстрено підняті на поверхню. При евакуації ніхто не постраждав.

На шахту прибули сім відділень рятувальників. У даний час два відділення спустилися в шахту для проведення розвідки і ліквідації аварійної ситуації.