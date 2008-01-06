Ющенки відвідали дітей-сиріт у зимовому таборі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відвідав дітей-сиріт у зимовому таборі селища Ворохта Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з В.ЮЩЕНКОМ до дитячого табору, де зараз перебувають сироти із 14 інтернатів України, прибули міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.

Цього року зимовий табір проходить під гаслом «Разом в Карпатах зустрінемо Різдво – надію та віру дарує воно».

Президент разом із дітьми взяв участь у вертепі, який підготували діти, та подарував кожній дитині подарунки: книги, солодощі тощо.

Як повідомила УНІАН координатор зимового табору Руслана ВЖЕСНЕВСЬКА, “це перше Різдво для дітей-сиріт у великому родинному колі”. За її словами, табір проводиться волонтерами з Канади та України, які працюють в майстернях: «Вертеп», «Протидія торгівлі людьми», «Творче «Я», «Фотосвіт».

Вона також повідомила, що протягом 12 років було проведено 17 літніх та зимових таборів, в яких побувало понад 6,5 тис. дітей-сиріт з України.

За її словами, Президент України В.ЮЩЕНКО з дружиною Катериною та донькою Віталіною 12 років поспіль відвідують, підтримують та беруть активну участь у проведенні цих таборів.

Після зимового табору Президент відвідав Татарівську загальноосвітню школу Яремчанської міськради і подарував комп’ютерний клас (12 комп’ютерів, підключених до Інтернету).